تعجّب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، من عدم صدور تعليقات من الجانب العراقي إزاء مطالب إغلاق القنصلية السعودية، بأربيل..بحسب مزمز
وكتب السبهان في تغريدةٍ له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “إيران تعيّن مجرم حرب، ومطلوبًا دوليًا سفيرًا لها في العراق، ويطالبون بإغلاق القنصلية السعودية، بأربيل، ولم نسمع بأي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة”.
#ايران تعين مجرم حرب ومطلوب دوليا سفيرا لها في #العراق ويطالبون باغلاق القنصلية السعودية باربيل ولم نسمع باي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة