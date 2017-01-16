قالت مصلحة الجمارك السعودية، اليوم الأحد، إن الحكومة أوقفت تحملها دفع الرسوم الجمركية على منتجات “الألبان طويلة الأجل”، المستوردة من الخارج اعتبارًا من مطلع العام الجاري، بعد أن تحملتها لـ6 سنوات ماضية دعمًا للمنتجات..بحسب مزمز
وأضافت المصلحة، لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن الرسوم التي يتحملها مستوردو المنتجات، ارتفعت من 5% إلى 25%، بعد أن كانت الدولة تتحمل سابقا 20% والمستورد يتحمل 5% فقط.
وقالت إن الزيادة في الرسوم على التجار، هي الفرق بين معدل الرسم المطبق في السعودية، ونظيره في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعليه، أكدت المصلحة أن “الرسوم الجمركية للحليب والألبان المستوردة لم تتغير، ولم يتم رفع الرسوم الجمركية على أية سلعة”، وهو ما يعني ضمنًا أن السعر الجمركي لم يتغير، وإنما سيتحمل التاجر ما قيمته 20% من القيمة التي كانت الحكومة تتحملها مسبقًا.
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