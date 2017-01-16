قال اللواء الركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي، إن التحالف الإسلامي والدولي لديهم استعداد لتحرير مدينة “الرقة” من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أن عملية “العزم الصلب” تسير بخطوات ثابتة في سوريا والعراق لتدمير هذا الكيان الإرهابي..بحسب مزمز
وأوضح عسيري في مداخلة هاتفية مع “العربية”، أن المرحلة القادمة للتحالف الدولي تستهدف في الأساس القضاء على التنظيم الإرهابي في “الموصل” بالعراق، ثم بعد ذلك التخلص منه بـ “الرقة” السورية، وسيكون ذلك على مراحل، لافتًا إلى أن هناك مقترح قدّم للجانب الأمريكي بنشر قوات إسلامية إذا دعت الحاجة لتحرير الرقة، وفضل المجتمعون في واشنطن بأن تقوم القوات السورية المحلية بتحرير المدينة ويوفر لها غطاء جوي.
بالتزامن، اتفقت الدول المشاركة في التحالف الإسلامي على آلية محددة لمحاربة الإرهاب، وهيّ تعزيز الجهود لمواجهة الإرهاب الذي يمُثل خطرًا على المنطقة ككل، وخصوصًا تنظيم داعش، مشدددين على ضرورة مكافحة أفكار التنظيم ومحاربتها بكل الطرق ومنعها من التمدد والانتشار، وذلك في المؤتمر الذي عقد في الرياض الأحد.