كشف مشرف الإعلام والنشر بالهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي (الأحد) أنه سيتم منح تراخيص لإنشاء مراكز رياضية نسائية في المملكة.
وقال في مداخلة له عبر برنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي” إن الهيئة العامة للرياضة اتفقت مع البلديات ووزارة العمل والدفاع المدني، على أنه في غضون ثلاثة أشهر ستصدر اللائحة الخاصة بإصدار تراخيص جديدة للأندية والمراكز الرياضية للنساء..بحسب مزمز
وأبان السلمي أنه بعد ثلاثة أشهر من الآن سيكون بمقدور النساء التقدم لإصدار تراخيص مراكز رياضية لهن في المملكة من خلال الهيئة العامة للرياضة.