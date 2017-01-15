أنهت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، عملية احتجاز مواطن في حالة غير طبيعية لأسرته داخل منزل والدته، مُهدداً إياهم بسلاح رشاش، كان قد أطلق منه عياراً نارياً أصاب إحدى قدميه، وبعد قُرابة الثلاث ساعات سلم نفسه للجهات الأمنية، والتي بدورها نقلته للمستشفى .
وفي التفاصيل وفقا لموقع “سبق”، فإن بلاغاً كان قد ورد للعمليات الأمنية ليلة البارحة، عن شخص “سعودي” يبلغ من العمر 42 عاماً، في حالة غير طبيعية ربما نتيجة تعاطيه للمُسكر، ويحمل سلاح رشاش مُحتجِزاً زوجته وأطفاله داخل إحدى الغُرف في منزل والدته بأحد الأحياء داخل الطائف.
وبموجبه انتقلت الجهات الأمنية للموقع المعني، وتم تطويق المنزل، بعد أن أفاد أحد أفراد الأسرة بأن شقيقه في حالة سكر ويحمل سلاح رشاش، وقد أغلق باب الغرفة عليه وعلى طفليه، وبه إصابة في قدمه من أثر طلق ناري من نفسه.
وقد بدأت المهمة الأمنية في تطويق المنزل عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، حيث تم إغلاق الشوارع المُنفذة والمحيطة خوفاً من رد فعل منه كونه مُهدداً، وربما يُطلق لخارج المنزل من السلاح، لحين بلوغ الساعة الثانية فجراً حيث نزل الشخص المعني للجهات المختصة.
وتم طلب الجهات ذات العلاقة، وتسليم الحالة لإسعاف الهلال الأحمر، والذي تولى نقله للمستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي لحقت به .
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