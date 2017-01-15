شهد «حساب المواطن» على «تويتر» أخيراً، تقاعساً في التفاعل مع متابعيه البالغ عددهم نحو 13 ألفاً، ولم يصدر القائمون عليه سوى تغريدتين يتيمتين فقط، منذ أن أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 26 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعلى رغم الترقب الكبير من المواطنين لمعرفة كيفية التسجيل والحصول على الدعم، اضطر المواطنون الذين ينتظرون الجديد في الحساب للانتظار نحو 18 يوماً بعد تغريدة تمثلت بـ «البسملة» بعد افتتاحه، ليروا التغريدة الثانية التي كانت الأسبوع الماضي.
وتناولت التغريدة الثانية الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول البرنامج، والتي تم تداولها أكثر من 340 مرة حتى مساء (الجمعة)، إذ انهمرت أسئلة المواطنين بعد هذه التغريدة التي لم تجد إجابة حتى الآن، وكان أكثر ما استفسر عنه المواطنون، من هم أكثر المستحقين للدعم المالي من الدولة؟، وكيف يتم التسجيل في البرنامج؟، وهل يقتصر على بعض مستفيدي الضمان الاجتماعي أم يشملهم جميعاً؟، وهل سيكون الدعم على حساب المواطن مباشرة أم أن هناك آلية مختلفة؟، وهل سيطلق لهذا البرنامج تطبيق إلكتروني خاص به؟، وهل يشمل العاطل عن العمل الذي ليس له دخل؟ بحسب صحيفة “الحياة”.
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