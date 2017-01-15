ذكرت مصادر صحفية أن المديرية العامة للجوازات بدأت بالتعاون مع البريد في تجديد الجوازات السعودية إلكترونياً بالكامل، وتسلمها وتسليمها في المنزل عبر البريد السعودي، فيما أكد المسؤول أن الملاحظة التي تظهر في جوازات بعض المقيمين ستختفي بعد الربط مع مركز المعلومات الوطني.
ووفقا لصحيفة “الحياة” قال مساعد المدير العام للجوازات العقيد خالد الصيخان: «أدرجنا عدداً من الخدمات التي درسها فريق العمل والتي أوصى بها الجمهور، وأولها تحويل الجواز السعودي للتجديد إلكترونياً بالكامل، مع آلية جديدة متكاملة في التسلم والتسليم في المنزل»، وأضاف «الوضع اليوم أنك تستطيع إجراء المعاملة من نظام «أبشر»، ولكن تضطر إلى مراجعتنا للتسلم، والخدمة الجديدة أن تسلمنا الجواز السابق بالبريد، ويصل إليك الجواز الجديد للمنزل مباشرة بالطريقة نفسها».
وأضاف الصيخان: «الخدمة الثانية هي نقل الخدمات بين العمالة المنزلية للأفراد، فيتم فيها طلب من المستفيد الأول وقبول من المستفيد الثاني من طريق رسالة نصية، ومن طريق حسابه في «أبشر» وبمجرد موافقته على إجراء النقل من الكفيل الجديد مباشرة تنفذ الخدمة واستيفاء الرسوم».
وأضاف: «الخدمة الثالثة هي نقل المعلومات إلى الجواز الجديد، فيستطيع صاحب العمل أن يدخل الحساب وتسجل رقم الجواز الجديد وتاريخه، وتاريخ الانتهاء، ومكان الإصدار، مرة واحدة كل خمس سنوات، بعد توقيعه على كامل التعهدات التي تضمن أن أية معلومة أدلى بها هي تحت مسؤوليته الكاملة، ويحاسب حساب المزورين إن أخطأ، وستتاح الخدمة في «مقيم» في حسابات المفوضين وللمواطنين السعوديين فقط، وفي «أبشر» صاحب الحساب الرئيس يستطيع أن يجريها على حساب العمالة المنزلية التي لديه».
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