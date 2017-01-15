ذكرت مصادر صحفية أن عروس سعودية أهدت إحدى كليتيها لزوجها، بعد إتمام الزوج بأيام قليلة، حيث قد أرهقه الغسيل الكلوي على مدى ست سنوات وهو يتنقل بين مستشفيات العاصمة المقدسة؛ لتضرب أروع الأمثلة في المودة والرحمة بين الزوجَين.
ووفقا لموقع “سبق” قال المواطن علي خبراني أنه قد تقدم للزواج من فتاة بإحدى الأسر عقب خسارته وظيفته، ومعاناته في محاولة العلاج من الفشل الكلوي بمستشفيات مكة المكرمة لقرابة 6 سنوات؛ حيث وافقت الأسرة على زواجه من ابنتها رغم معاناته الصحية والمادية.
وبعد إتمام الزوج بأيام قليلة، أعلنت الزوجة التبرع لزوجها بكليتها لإنهاء معاناته؛ حيث قاما بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لعمل زراعة الكلى في المستشفى التخصصي بجدة، وكللت العملية بالنجاح وغادرا المستشفى.