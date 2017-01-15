قالت صحيفة محلية أن قاتل زوجته في منزلهما في حي الشهداء الشمالية في الطائف الأسبوع الماضي راجع مستشفى الصحة النفسية (شهار) قبل عدة أيام من تنفيذ جريمته، لمعاناته من اضطرابات نفسية.
وأكدت المصادر بحسب صحيفة «عكاظ» بأن الجاني لديه ملف سابق بالمستشفى ويتلقى العلاج في شهار منذ عدة سنوات. وأشارت إلى إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق، فيما أودع الجاني السجن المخصص بمستشفى الصحة النفسية.
من جانبه، أكد عبدالرزاق دليل (شقيق الضحية)، أن هذا الاعتداء هو الأول على شقيقته، لافتاً أن والد الجاني عندما كان على قيد الحياة كان يسعى لعلاج ابنه، مشيراً إلى أن أسرة القاتل شاطرتهم الحزن في الحادثة، وأدوا واجب العزاء في منزلهم بمكة المكرمة.
يذكر أن ذوو الضحية طالبوا خلال الأيام الماضية بالقصاص من الجاني، لبشاعة الجرم المرتكب بحق زوجته (زهرة) الحامل في الشهر الأخير، حيث تلقت 15 طعنة من السكين التي كانت بحوزته.
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