ذكرت مصادر صحفية أن 195 مخالفة مرورية قيمتها 125 ألفا و600 ريال مسجلة بحق والد الطفلة المعنفة دارين تحول دون تجديد أوراقه الثبوتية، نتيجة إيقاف خدمات الإصدار والتحديث لمعاملاته الرسمية.
ووفقا لصحيفة “مكة” فإن والد الطفلة منذ آخر تحديث لمعاملاته الرسمية سجلت بحقه مخالفات مرورية متنوعة.
وفي تعليقه على قضية تعنيف الطفلة ذكر المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز العصيمي أن الأب المعنف يواجه ثلاث جرائم، من بينها مخالفة مشتركة بين الزوجين، بمخالفتهما نظام زواج السعوديين والسعوديات من أجانب.
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