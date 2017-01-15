نفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن وجود طفل سعودي في مخيم الزعتري، مؤكدة أن الطفل يعيش مع والدته في العاصمة عمان.
وأوضحت السفارة وفقا لـ”عكاظ”، أن والد الطفل على تواصل معها، وهو متزوج من امرأة سورية دون إذن الجهات الرسمية في السعودية ولذلك لا يسمح بدخول الطفل للمملكة، مضيفة أن الوالد يرغب في بقاء الطفل مع والدته في الأردن.
وعن دخول والدة الطفل للمملكة أكدت السفارة أن هذا من اختصاص وزارة الداخلية.
وكانت مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لطفل رضيع ذكروا أنه سعودي ويقيم في مخيم اللاجئين السوريين في منطقة الزعتري.
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