صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الخامسة من عصر اليوم السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية والسيطرة على الموقف، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود / محمد يحيى النجعي تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء. والله ولي التوفيق..بحسب واس
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