حجبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، يوم السبت، موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بحسب وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.
ونقلت ميزان عن مصدر في وزارة الاتصالات القول :”إن وزارة الثقافة المعنية بالنظر في شؤون الإعلام طلبت من وزارة الاتصالات حجب موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية”.
وأكد مصدر وفقاً لموقع “إرم نيوز” في إيران عدم تمكنه من تصفح موقع وكالة الأنباء السعودية دون استخدام برامج تجاوز الحجب VPN التي يستخدمها الإيرانيون بكثرة منذ عام 2009 في تجاوز حجب المواقع الإلكترونية.
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