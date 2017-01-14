أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء أمس الجمعة، إقالة جراتكوس، مدير العلاقات العامة بالفريق الكتالوني، بسبب تصريحاته عن نجم النجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفي وقت سابق كان مدير التعاقدات ببرشلونة قد صرح: “ليونيل ميسي لن يكون جيدا كلاعب من دون إنييستا، نيمار، بيكيه والآخرين”.
وتسببت تصريحات جراتكوس ضد ميسي، والتي وصفتها الصحافة بالمهينة في فرض عقوبة شديدة عليه.
وواجه مدير التعاقدات في برشلونة انتقادات قاسية من جماهير الفريق الكتالوني، بعد التصريحات التي أدلى بها عن النجم ليونيل ميسي، والتي قلل فيها من أهمية وقدرات البرغوث.
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