تعرض طالب سعودي مبتعث لدراسة البكالوريوس في الإدارة المالية بأمريكا، للاعتداء بآلة حادة شجت رأسه وتسببت له بنزيف، من قبل مجهولين في ولاية كنتاكي، أثناء قيادة مركبته.
ورجح الدكتور زيد والد المبتعث محمد زيد الفضيل، أن سبب الاعتداء قد يكون عنصريًّا ضد العرب والمسلمين، خاصةً أن الولاية موالية تمامًا للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي كانت له تصريحات عنصرية ضد المسلمين، أو بهدف السرقة؛ لكونه امتلك مركبة جديدة، حسب صحيفة “مكة”.
وأشار والد المبتعث إلى أن التحقيقات جارية في الواقعة بمشاركة المندوب من السفارة السعودية هناك عبدالله المعلمي، ومتابعة رئيس نادي الطلبة السعوديين في أمريكا صالح العواد.
يذكر أن المبتعث السعودي حسين النهدي سبق أن تعرض لحادث شبيه قبل أشهر أدى إلى وفاته، قبل أن تعلن الشرطة الأمريكية أمس الجمعة عن القبض على المتهم الرئيس في الجريمة التي وقعت في أحد شوارع مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن الأمريكية.
وتعرض النهدي لاعتداء في (30 أكتوبر 2016)، وعند وصول الشرطة إلى موقع الجريمة وجدوه فاقدًا الوعي، وينزف من فمه وأنفه، فتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة صحية حرجة، وبعد ذلك بعدة ساعات أعلن المستشفى تدهور حالته ووفاته.
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