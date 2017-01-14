ذكرت مصادر صحفية أن إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات أكدت صحة ما تم تداوله حول دخول أولياء أمور الطالبات لمدرسة بناتهم لاستلام نتائجهن بعد تلقيهم دعوة من قائدة المدرسة.
ووفقا لبيان إدارة تعليم محافظة القريات على لسان مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي علي العطشان: إشارة إلى ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الابتدائية الرابعة بالقريات، وما نشر من صور وفيديوهات بشأن دعوة قائدة المدرسة أولياء الأمور لاستلام شهادات الطالبات، عليه فقد تم إبلاغ قائدة المدرسة بأن يتم تسليم الطالبات نتائجهن كالمتبع لهن أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة، وعدم حضور أولياء الأمور نهائياً، وما حدث سيتم التحقق منه من الجهات المختصة بالإدارة، وهو اجتهاد شخصي من قائدة المدرسة وخارج وقت الدوام الرسمي .
ووفقا لموقع “سبق” تم الحصول على نسخة من كارت الدعوة الموجَّه لأولياء الأمور، وتبيّن أن وقت حضور الدعوة كان بعد صلاة الظهر مباشرة من يوم الخميس الماضي 14 / 4 / 1438هـ، وكان يُشار إلى أن الحفل سيتم على شرف مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، الذي لم يحضر، بحسب المصادر.
وظهر بالدعوة أن الأشخاص الحاضرين عليهم إبراز البطاقة أثناء الزيارة. وكان الغريب في الأمر أن الكروت الموجَّهة لأولياء أمور الطالبات مذيل بها ملاحظة تؤكد أن الدعوة خاصة بالرجال. وتشير المعلومات إلى أن الدعوة تمت تحت علم ودراية من إدارة التعليم بالمنطقة، وهذا يوحي بالموافقة لقائدة المدرسة على العمل، والتنسيق للحفل المعد لدخول أولياء الأمور، الذي ظهر بمظهر يتبيّن الاستعداد له بوقت مبكر.
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