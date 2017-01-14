كشف فيصل نجل الشاعر مساعد الرشيدي عن وصية والده الأخيرة لأبنائه قبل وفاته، قائلًا: “وصيته لنا كانت الحفاظ على الصلاة”.
وأشار فيصل في تصريحات وفقا لموقع “العربية نت” إلى نصيحة أخرى لوالده لهم، مؤكدًا: “كان يقول لنا خلوا قلوبكم على بعض، لا تقسوا على بعضكم بعض، تراحموا فيما بينكم، وتعاونوا وأحبوا بعضكم”.
وأكد فيصل أن الرشيدي في الأيام الأخيرة من حياته كان بشوشًا ضاحكًا لا يشتكي من المرض وصبور، لافتًا: ” كان يخبر من يزوره في المستشفى بأن الآلام التي يمر بها عادية وتشبه إلى حد ما آلام الزكام”.
ولفت إلى قوة والده في تحمل الألم، رغم علمه بأنه مصاب بسرطان خبيث في المعدة، إلا أنهم لم يشعروا بلحظة واحدة أنه خائف أو جزع من المرض أو الموت.
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