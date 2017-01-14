قالت صحيفة محلية أن المديرية العامة للجوازات ستبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد منح مخالفي أنظمة الإقامة والعمل مهلة 3 أشهر للمغادرة، مع إعفائهم من نظام بصمة “مُرَحل”.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من حملة الجوازات الوطنية الشاملة للتعقب، التي تشتمل على 3 مراحل، انتهت المرحلة الأولى منها، وستنطلق المرحلة الثانية لمدة 90 يوماً، على أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم 17 رجب المقبل وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وبيّنت المصادر أن المرحلة الثالثة ستتمثل في القبض على المخالفين، الذين لا يستفيدون من المرحلة الثانية، التي ستبدأ غداً، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تشمل جميع المقيمين المخالفين، وأنه بإمكانهم مراجعة مكاتب العمل؛ لإنهاء إجراءاتهم، ومن ثم مراجعة الجوازات لمنحهم تأشيرة الخروج النهائي.
- ماذا قالت السفارة السعودية في النمسا حول ماتردد أخيرا عن منع إرتداء الحجاب والنقاب؟
- الإنذار المبكّر: 8 مناطق على موعد مع الأمطار من اليوم حتى الإثنين
- الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
- غرامات مالية تصل لـ38% على تاركي الفوائض بالمطاعم.. هل يطبقها مجلس الشورى؟!
- هكذا تسابق العالم وأمريكا لكسب ود المملكة.. من الإقالة إلى الإثارة
- إعفاء مخالفي نظام الإقامة من بصمة مرحّل
- المطلق: الشعب لايريد الحفلات الغنائية والسينما..والترفيه موجود في”المجد وبداية”!
- متعب بن عبدالله «ممازحاً» النساء: خففن أوزانكن للمشاركة في سباقات الفروسية !
- فيديو | وفد من قبائل “الصيعر” يتبرأون من “طايع” أمام أمير نجران.. ويؤكدون وقوفهم مع الدولة
- الجبير: المملكة تتطلع لضمان وحدة واستقلالية لبنان