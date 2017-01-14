ناشد عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب بأن يلتفت إلى جميع أطياف الشعب الرافضة لإنشاء دور السينما والحفلات الغنائية.
ووجه “المطلق” خلال استضافته في ذاعة نداء الإسلام -أمس الجمعة – رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه طالبه فيها بالاستجابة لحديث سماحة مفتي عام المملكة ، لافتا إلى أن هذه الأشياء لا تجدي نفعا.
وأكد “المطلق” أنه على يقين ومعرفة بأن الشعب لا يريد مثل هذه الأشياء ، مطالبا بإجراء استفتاء إذا كان هناك شك بأن الشعب رافض لذلك، ولافتا إلى أنها أشياء تضر ولا تنفع ، مشيرا إلى أن الترفيه موجود في قنوات المجد ، وبداية ،والصحراء! .
وتمنى المطلق أن يعبر مجلس الترفيه عن رغبات جميع أطياف الشعب، مقترحا أن يكون هناك مجلس للترفيه تشترك فيه أطياف الشعب..بحسب المرصد
وختم حديثه إلى أن الدولة لديها بدائل كثيرة من التراث القديم الذي يفتخر به ويجد فيه “اللهو المباح” على حد تعبيره.