شدد الأمير متعب خلال المؤتمر الصحافي لوزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير متعب بن عبدالله، الذي عقده أمس في مقر النادي بالرياض، على أن هناك مسابقات لقفز الحواجز وأندية بإمكان النساء المشاركة فيها في العاصمة الرياض ومدن أخرى, وجاء ذلك رداً على سؤال إحدى حاضرات على تخصيص أندية لممارسة النساء لرياضة الفروسية وتسهيل مشاركتهن لمسابقاتها.
إلا أن تكرار السؤال بصيغ مختلفة من السائلة عن المشاركة في سباقات الخيل دفع رئيس نادي الفروسية إلى الممازحة بقوله، هناك إمكان لتخصيص مسابقة للنساء في النادي، مستدركاً : «لكن عليكن تخفيف أوزانكن للمشاركة». وتشترط أنظمة وقوانين سباقات الفروسية أن يكون الحد الأقصى للفارس 62 كلغم وفقا لصحيفة “الحياة”.