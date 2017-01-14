تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لإمرأة تسخر من زوجها بسبب خروف عجز عن حمله.
وأظهر الفيديو تعثر الرجل في إنزال الخروف من مركبته وسقوطه على الأرض عدة مرات، ما جعله يستغيث بزوجته طالبًا منها المساعدة..بحسب المرصد
ورفضت الزوجة مساعدة زوجها، مسترسلة في ضحكها وسخريتها منه، بحجة أنه عنيد ولا يسمع الكلام.
وطالبه نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتطليقها وأن يتزوج من إمراة ثانية بعدما اعتبروا ما قامت به زوجته إهانة في حقه.
وتفاعل مغردو “تويتر” مع الفيديو، مدشنين هاشتاق تحت عنوان “حملة تزويج صاحب الخروف الثانية”، معلنين استعدادهم للتبرع له في مقابل تجهيز زواجه.