أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن عبدالغني الرصاص في غارة جوية في الثامن من يناير الجاري..بحسب الطوال نيوز
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