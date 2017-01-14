كشفت صورة فظيعة نشرها أحد العاملين في مطعم صيني بإيطاليا، تقديم الأخير وجبات من أقدام بشرية.
وبحسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اطلعت عليه “عربي21″، فقد نشر النادل صورة تظهر قدمين متحللين في وعاء أزرق، يعتقد أنها التقطت داخل مطبخ المطعم.
وأوضحت الصحيفة، أن الصورة ظهرت، بعد طلب زبون من سلوفينيا كان مع أصدقائه طبق “كفوف الدب”، مشيرة إلى أن “النادل ادعى أن صورة القدمين هي كفوف الدب التي قُدمت للزبون السلوفيني”.
بدوره قدم زبون إيطالي بلاغا للشرطة، بعد مشاهدته الصورة على موقع التواصل الاجتماعي.
وتقول الصحيفة إن الشرطة وجدت بعد تفتيش المطعم 55 كيلو من اللحوم والأسماك، المشكوك في أصلها، فضلا عن عثورهم على أوساخ وشحوم في الثلاجات والأرضية والفرن.
وطلبت الشرطة استشارة أطباء شرعيين، للتحقيق بصورة القدمين، وأكدوا أنها على ما تبدو قدم إنسان. ولا تزال الشرطة الإيطالية تحقق في أصل الصورة حتى الآن.