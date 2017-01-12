أكدت مصادر مطلعة أن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت مساء اليوم على الأب المتهم بتعنيف طفلته الرضيعة، لاستكمال الإجراءات النظامية تجاهه، فيما ينتظر صدور بيان توضيحي في وقت لاحق.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق الوصول للطفلة المعنفة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل “تم الوصول للطفلة المعنفة واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي”.
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أعلنت شرطة مكة القبض على معنِّف طفلته، واتضح أنه سعودي، عمره 29 عامًا، كما تم العثور على الطفلة وهي بصحة جيدة، وتسليمها لدار الحماية الاجتماعية، واستكمال إجراءات الضبط. وستباشر الجهات المختصة إجراءات القضية، وفق الأنظمة..بحسب مزمز
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بالإشارة للمقاطع المتداوَلة في مواقع التوصل الاجتماعي، ويظهر بها قيام شخص بممارسة العنف على طفلته الرضيعة، وضربها ببشاعة بما يتنافى مع الفطرة السليمة وتعاليم الدين الحنيف، وبناء عليه باشرت شرطة العاصمة المقدسة إجراءات البحث والتحري عنه.
أضاف: وفي مساء اليوم الأربعاء 1438/ 4/ 13هـ تم القبض عليه، واتضح أنه سعودي (299 سنة)، كما تم العثور على الطفلة وهي بصحة جيدة، وتسليمها لدار الحماية الاجتماعية، واستكمال إجراءات الضبط. وستباشر الجهات المختصة إجراءات القضية، وفق الأنظمة.