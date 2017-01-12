رسميًّا.. شرطة مكة تعلن القبض على معنِّف طفلته: سعودي عمره 29 عامًا

المحتوى السابق المحتوى التالي تفاصيل مثيرة في واقعة نحر مواطن لزوجته الأجنبية بالطائف !