أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، مساء اليوم (الأربعاء)، أن الرضيعة المعنفة أضحت تحت مسؤولية وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.
وتابع بأن موظفي الوحدة وموظفاتها تسلموا الرضيعة المعنفة، لافتاً إلى أن الطفلة ستخضع للكشف الطبي من قبل فريق مختص.
وكانت والدة الطفلة (سورية الجنسية) قد ناشدت تخليص طفلتها التي لم يتجاوز عمرها شهراً واحداً من والدها الذي كان يعذبها ويسيء معاملتها للضغط على أمها، بالتزامن مع انتشار مقطع فيديو له وهو يضربها بطريقة وحشية، حيث تفاعلت معها الوزارة وقابلها مسؤولون منها لحل المشكلة.
يذكر أن الأم مطلقة وتعيش في المدينة المنورة مع والدها، وقد حاول والد الطفلة إرجاع الأم إلا أنها رفضت.
تحديث:
كشفت الأم والدة الطفلة المعنقة والتي ظهرت في مقطع فيديو وهي تتعرض للتعذيب وفقًا للفيديو الذي قوبل بموجة غضب واستنكار؛ أن خوفها منعها من تقديم شكوى للجهات ذات العلاقة بسبب كون زواجها غير رسمي وأن زوجها هو من خدعها وادعى بقوله: بعد زواجنا سأقوم بإكمال الأوراق الرسمية وأتولى إخراجها وسيكون رسميًّا ومعتمدًا.
وأضافت: أثناء زواجي منه كنت وأنا معه معنفة، وبعد الزواج منعني من مشاهدة ابنتي وحرمني منها، وكان يقوم بتعذيبها ويرسل لي مقاطع الفيديو.
وتابعت: أناشد الحكومة بعدم حرماني من طفلتي أو معاقبتي بإخراجي خارج البلاد بسبب كون زواجي غير رسمي، وخوفي الشديد من ذلك منعني من الشكوى.
وقالت: إنه تلاعب بها، وقام بإحضار ورقة من المحكمة تفيد أن زواجنا صحيح وسينتهي من الإجراءات الرسمية، وخلال فترة الزواج كان عنيفًا معي، وبعد ولادة الطفلة في أحد المستشفيات الخاصة بجدة تهجم عليّ في غرفة الولادة وتم منعه من قبل المتواجدين في المستشفى.
وأضافت: بعدها بأسبوع أخذ طفلتي واضطررت للذهاب إلى المدينة، وطلب مني العودة له فرفضت. وكان يقوم بتعذيب طفلتي وإرسال مقاطع الفيديو إليّ ويطلب مني العودة إليه..بحسب مزمز
وذكرت: “بعد الطلاق اتصل على الوالد وقال له، هذا الطلاق لم يقع لأنكم أجبرتموني عليه، وبدأ يهددني إما أن أعود له، وإما أن يعذب البنت، وأرسل لي هذه الفيديوهات التي توضح تعذيبه لها”.
واختتمت حديثها معبرة عن أسفها لما وقع منها، وعدم معرفتها بالنظام والطرق الرسمية في الزواج أوقعها فيما ذكرت من مشاكل، مطالبة بتصحيح وضعها، ومقدمة شكرها للجهات الحكومية بجميع فئاتها على تجاوبها معها وحسن التعامل وما لقيته من تجاوب في قضيتها.
إلى هذا كشفت مصادر أن الطفلة تم نقلها إلى مستشفى الولادة والأطفال الذي أخضعها للكشف الطبي المبدئي للتأكد من سلامتها، فيما تولت الجهات ذات العلاقة متابعة القضبة والكشف عن ملابساتها، فيما لا يزال البحث جاريًا عن صاحب مقطع الفيديو والتأكد من علاقته بالطفلة المعنفة.