كشفت مصادر أمنية عن معلومات وتفاصيل جديدة في واقعة قتل مواطن لزوجته الأجنبية في الطائف، الأربعاء، حيث تبين أن الزوج والزوجة يبلغان من العمر 38 عامًا، ولديهما ثلاثة أطفال، وأن الجريمة تم ارتكابها منذ ساعات الصباح الأول.
ووفقًا للمصادر التي أدلت بتلك المعلومات للزميلة صحيفة “سبق”، فإن الزوج هو من أبلغ بالجريمة، وقال لرجال الأمن هاتفيًا إن هناك خلافًا وقع بينه وبين زوجته، وكان ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وعندما حضروا وجدوا يداه ملطخة بالدماء وقال لهم: “قتلت زوجتي”.
وأضافت المصادر: “يبدو أن يعاني نفسيًا من أمر ما، كما أن المعاينة المبدئية لجثمان الزوجة يشير إلى تعرضها لعدة طعنات، وتبين أنه حاول نحرها، وذلك من خلال الآثار على رقبتها، ثم سدد لها طعنات في اليد وأخرى في الصدر، بخلاف طعنات أخرى في مناطق متفرقة”.
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