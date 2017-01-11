أصر المستشار القانوني والمحامي وعضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق ،عمر الخولي ، على أن عقد المحترف البرازيلي دي سوزا به غسيل أموال ،مشيراً إلى كون المتسبب في ديون ناديه والأندية السعودية هي الهيئة العامة للرياضة.
قال عمر الخولي في تصريحات لقناة 24 الرياضية : ” لم أعلم من مسح البيانات من نادي الاتحاد ولا أعرف ما هي هذه البيانات وحجمها ، وهناك أناس يرتكبوا جرائم في حق العميد”.
أضاف: ” عقد المحترف البرازيلي دي سوزا كان به شبهات وغسيل الأموال ،وهذه العملية فنية معقدة ،والغريب أنه لم يكن هناك محاكمة تجاه الأشخاص الذين تسببوا في الأمر ولكن للأسف هناك الكثير من القضايا الخاصة بالأندية لم تصل للقضاء لحلها “..بحسب مزمز
أنهى عمر الخولي تصريحاته،قائلاً : “بكل تأكيد ،وللأسف الشديد الديون خطأ فادح تعرض له نادي الاتحاد ولكن هناك من تسبب في هذه الديون والمتسبب في الشريحة الأكبر من الديون تعرفه الجماهير الاتحادية جيدا ،وحقيقة المتسبب في ديون الاتحاد خاصة والأندية السعودية بشكل عام هي الهيئة العامة للرياضة”.