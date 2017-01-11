قالت مصادر في قطاع شركات الاستقدام، إن استقدام العمالة المنزلية من دولة إثيوبيا سيكون متاحاً بدءاً من شهر يناير الجاري في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد توقف استمر أربع سنوات.
وأوضحت المصادر أن تكلفة استقدام العاملات الإثيوبيات ستتراوح –وفقاً للاتفاقية الجديدة- بين 6 آلاف و6500 ريال، مشيرة بحسب صحيفة “اليوم” أن العقد مدته سنتان مقابل راتب شهري قدره 800 ريال.
وأكدت أن فتح الاستقدام من إثيوبيا مجدداً جاء بناءً على اتفاقية وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً مع الجانب الإثيوبي، لافتة إلى أن التأشيرات سيتم استخراجها عبر الشركات ومكاتب الاستقدام فقط، على عكس النظام السابق الذي كان يسمح للأفراد باستخراج التأشيرات.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أكد مؤخراً أنه سيتم التوقيع مع 4 دول إفريقية لاستقدام العمالة المنزلية خلال الربع الأول من العام الحالي.
- ابتعاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لغير السعوديين بأعداد كبيرة يواجه بانتقاد حاد من الشورى
- الاعتداء على 4 دبلوماسيين في نيبال.. والسفارة تكشف ملابسات الواقعة!
- الجارديان: بريطانيا تعترف بتزويد المملكة بـ500 قنبلة عنقودية
- ابنة أخت الملك سلمان تكشف لأول مرة جوانب من شخصيته.. وممازحته أحفاده: صرت ملك وحرصتوا تصورون معي
- الملك عبدالله تبرع بـ2.5 مليار ريال للبنك الإسلامي للتنمية تحت مسمى “فاعل خير” وطلب عدم الكشف عن هويته
- منها رسوم الأراضي والبيع على الخارطة .. توجه لنقل عدد من مهام “وزارة الإسكان” الى “هيئة العقار”
- العمل: توحيد مخصصات الضمان الاجتماعي ودفعها نقدا
- وثائق بريطانية تكشف تمسك الملك فهد بانسحاب صدام من الكويت دون شروط وإدراكه لفساد صالح
- العمل توضح حقيقة التسجيل الإلزامي في حساب المواطن
- قال لهما السكاكين بين أيديكما.. عضو شورى يروي موقف لـ الملك سلمان مع كاتبين مصريين!