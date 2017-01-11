قالت صحيفة محلية أن عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس وجه انتقادات واسعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، امتدت إلى تساؤل العضو الدكتور محمد الخنيزي عن مدى نظامية ابتعاث المدينة لغير السعوديين بأعداد كبيرة إلى الخارج لدراسة الماجستير والدكتوراه.
وطالب الخنيزي بالاستفادة من العلماء السعوديين في الخارج من ذوي التخصصات المختلفة، الذين تميزوا في مجالات مختلفة، واستقطابهم للعمل في المدينة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير الأداء السنوي للمدينة للعام المالي 1436 /1437، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وفقا لصحيفة “الوطن”.
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