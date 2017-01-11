صادقت محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الجزائية بالرياض في رد دعوى المحامي عبدالرحمن اللاحم ضد داعية إسلامي وصفه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بـ محامي الزنادقة.
وأكدت المحكمة أن وصف الداعية للمحامي “ذم مقبول”، وذلك لسابق دفاع المحامي في القضايا التي تصادم ما عليه المجتمع من تدينه وأعرافه وعاداته السليمة، وتوليه الدفاع عن نماذج تعادي الله ورسوله ودين الإسلام وأخلاقه وآدابه.
وأدان المدعي الخاص، المحامي عبدالرحمن اللاحم، الحكم قائلًا: “سأتقدم بالطعن ضد الحكم أمام المحكمة العليا لأن هذا الحكم يرسخ لمبادئ في غاية الخطورة على منظومة العدل في المملكة”.
يشار إلى نشر أحد الدعاة تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: : إذا كان عبدالرحمن اللاحم محامي الزنادقة فعاصم المشعلي محامي المحتسبين، يذكرانك بالجاحظ وابن قتيبة”.
ودافع الداعية عن نفسه أمام المحكمة قائلًا: “وصفت اللاحم بمحامي الزنادقة، تقربًا إلى الله، على سبيل التحذير منه”، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأضاف، التشهير إذا كان على سبيل التحذير من الأشخاص المنحرفين عقدياً ولهم خطر على الأمة جائز شرعًا، ومستحب، والتشهير بأصحاب المعاصي والبدع والعقائد الفاسدة له أصل شرعي وأقل الأحوال فيه هي الجواز وقد يصل إلى الوجوب نصحاً للأمة.
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