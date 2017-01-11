كشفت سفارة المملكة في العاصمة النيبالية كاتمندو، كواليس الاعتداء على 3 دبلوماسيين سعوديين، داخل إحدى المجمعات السكنية.
ونقلت صحيفة “اليوم” عن السفير السعودي في نيبال عبدالناصر الحارثي٬ قوله، إن الدبلوماسيين تعرضوا للاعتداء قبل شهر٬ دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المعتدين.
وأضاف الحارثي أنه التقى في نفس الليلة وزير الخارجية النيبالي٬ وكذلك وزير الداخلية٬ وتم اتخاذ موقف تجاه الحادث الذي يعد خرقا للقوانين الدولية.
وأوضح الحارثي، أن المعتدين من العمالة النيبالية ويعملون حراس أمن في المجمع رغم عدم تخصصهم في الحراسات الأمنية٬ وألقي القبض على مجموعة منهم٬ وأن السفارة في انتظار نتائج التحقيق لمعرفة الأسباب والملابسات.
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