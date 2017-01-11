أصيب السفير الإماراتي، وقتل 38 شخصا، بينهم مدنيين وعسكريين، حسب مسرولين حكوميينً. الثلاثاء في اعتداء استهدف مقر إقامة والي قندهار في جنوب أفغانستان، بحسب تلفزيون تولو نيوز المحلي نقلا عن متحدث في الولاية.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية الثلاثاء في بيان إن سفيرها لدى أفغانستان أصيب في هجوم بقنبلة على دار للضيافة في مدينة قندهار بشرق البلاد.
وأضاف البيان “تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإعتداء الإرهابي الآثم على دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه إصابة سعادة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.”
وأكد محب الله زير، المسؤول في وزارة الصحة العامة الأفغانية، جرح 72 شخصًا آخرين، إثر الهجومين.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي، إن الهجوم الأول نفّذه انتحاري، بالقرب من مقر البرلمان، فيما جرى التفجير الثاني عبر سيارة مفخخة، مضيفًا أن 4 ضباط شرطة كانوا من بين القتلى.
وتعليقا على التفجيرين اللذين تبنتهما حركة طالبان، قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة، إنّ عدد القتلى والجرحى أكثر من العدد الذي أعلنت عنه السلطات الأفغانية.
من جانب آخر لقي 8 أشخاص مصرعهم نتيجة هجوم انتحاري وقع الثلاثاء بولاية هلمند جنوب أفغانستان.
وتبنّت حركة طالبان هجوم هلمند، على لسان ناطق باسمها، قاري يوسف أحمدي، الذي قال إن الهجوم أسفر عن قتل أكثر من 20 شخصاً من “أنصار الحكومة”، بينهم عدد من رجال الأمن.