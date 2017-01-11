قالت مصادر إن مجهولين أطلقوا النار على رجل أمن من منسوبي قوات الطوارئ مساء الثلاثاء، في حي الفيحاء بالدمام .
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة “المسار”، أن حادثة إطلاق النار وقعت حوالي الساعة 8:30 من مساء أمس، بالقرب من سكن رجل الأمن، وذلك بعد ترجله من سيارته؛ حيث كان عائداً من عمله بالقطيف، مؤكدة أنه لم يُصب بأذى.
وأضافت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار، وأن الجهات الأمنية تتابع الواقعة.
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