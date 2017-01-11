حلت كوريا الجنوبية أولا على مستوى دول العالم في تقديم أسرع خدمة للإنترنت، فيما جاءت قطر الأسرع عربيًا، والسعودية في المركز الـ 4 عربيًا و93 عالميًا.
وكشف التقرير الذي أعدته شركة “اكاماي تكنولوجيز”، الأمريكية، المتخصصة في توزيع وتقديم محتوى الخدمات السحابية، عن ترتيب أول 10 دول تقدم أسرع خدمة إنترنت في العالم، وهي بالترتيب كوريا الجنوبية بمعدل سرعة بلغ 26.3 ميجابايت في الثانية، تلتها هونج كونج 20.1، فالنرويج 20.0، السويد 19.7، سويسرا 18.4، سنغافورة 18.2، اليابان 18.0، فنلندا 17.6، هولندا 17.3، وفي المركز العاشر جاءت لاتفيا بسرعة بلغت 16.9 ميجابايت في الثانية.
أما الدول العربية فجاءت قطر الأسرع في تقديم الخدمة بسرعة بلغت 10.9 ميجابايت في الثانية والمركز 44 عالميًا، تلتها الإمارات 8.3 والمركز 53 عالميًا، فالكويت 8.0 والمركز 56 عالميًا، السعودية 4.9 والمركز 93 عالميًا، المغرب 4.7 والمركز 99 عالميًا، مصر 2.7 ميجابايت في الثانية والمركز 127 عالميًا.
- الجارديان: بريطانيا تعترف بتزويد المملكة بـ500 قنبلة عنقودية
- ابنة أخت الملك سلمان تكشف لأول مرة جوانب من شخصيته.. وممازحته أحفاده: صرت ملك وحرصتوا تصورون معي
- الملك عبدالله تبرع بـ2.5 مليار ريال للبنك الإسلامي للتنمية تحت مسمى “فاعل خير” وطلب عدم الكشف عن هويته
- منها رسوم الأراضي والبيع على الخارطة .. توجه لنقل عدد من مهام “وزارة الإسكان” الى “هيئة العقار”
- العمل: توحيد مخصصات الضمان الاجتماعي ودفعها نقدا
- وثائق بريطانية تكشف تمسك الملك فهد بانسحاب صدام من الكويت دون شروط وإدراكه لفساد صالح
- العمل توضح حقيقة التسجيل الإلزامي في حساب المواطن
- قال لهما السكاكين بين أيديكما.. عضو شورى يروي موقف لـ الملك سلمان مع كاتبين مصريين!
- مستشار قانوني: هذه عقوبة متداولي القرارات الملكية المزورة عبر واتسآب
- متحدث التعليم: موعد التقديم لحركة النقل الخارجي لم يُحدد بعد.. وحسابي على تويتر لا يزال موقوفاً