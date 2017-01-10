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أوضحت المصلحة العامة للجمارك أنه يُمنع استيراد السلع الاستهلاكية المستعملة التي ترد بصفة تجارية كالثلاجات والغسالات.
ولفتت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم الثلاثاء أنه يُستثني من ذلك السلع التي ترد للاستعمال الشخصي.
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