كشف الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران يحيى الغريبي، أن هناك خطة -ضمن استراتيجية رؤية 2030 مع وزارة الدفاع- لتصنيع هياكل كاملة لطائرات حربية بنسبة 90%..بحسب مزمز
وأشار الغريبي، إلى أن الدولة تسعى لصناعة طائرات في المملكة خلال السنوات العشر القادمة، وإيجاد أعمال أخرى لصيانة الطائرات الخليجية. مبينًا أن الشركة انتقلت من مرحلة الصيانة والتعديل والتحديث إلى مراحل تجميع وتصنيع مكونات رئيسية لبعض الطائرات بجانب تصنيعها لبعض قطع غيار الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى.
وأضاف أنه منذ بداية “عاصفة الحزم” ومنظومة الطائرات تعمل بكفاءة تامة، ولم تحتج إلى تدخل من شركات التوازن الاقتصادي لإجراء أي تعديل أو إصلاحات عليها، وكل ما يتم إصلاحات يقوم بها أفراد القوات المسلحة.
وبيّن أن الشركة تعمل على صيانة الطائرات العسكرية والحربية والهيلوكوبتر، وجميع الأنظمة الإلكترونية في الطائرات، لافتًا إلى أن نسبة السعودة في الشركة تبلغ 56%، وأن الشركة عملت على صيانة 1000 طائرة مدنية وعسكرية وعمودية، وإنتاج وتجميع قطع غيار طائرات “إف 15” المقدمة والأجنحة وحاملات الذخائر والصواريخ.
وأكّد الغريبي على هامش إعلان الشركة هويتها الجديدة وتغيير اسمها إلى “شركة السلام لصناعة الطيران”، على تطلع الشركة في السنوات القادمة إلى دراسة إنشاء مصنع خاص بالنساء لتصنيع قطع صغيرة خاصة بالطائرات.
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