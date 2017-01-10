تمكنت شركتا “يينبع “أرامكو سينوبك” للتكرير المحدودة (ياسرف) و”مرافق” من ابتكار وصلة على شكل حرف وصمام أخذ شكل فراشة تم استخدامهما في مجال توصيل الأنابيب الضخمة.
ونجحت الشركتان بفضل ابتكار الفراشة وحرف في الحصول على براءة اختراع “توصيل الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة من دون الحاجة لخروجها من الخدمة وتفريغها”، من مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية، ومن مكتب براءات الاختراع في السعودية على السواء.
وأكدت الشركتان أن الابتكار الجديد ساعد على تقليص ساعات العمل في زمن إنجاز المشروع بالإضافة إلى توفير ما يزيد 200 مليون دولار بحسب “الحياة”.
يشار إلى أن “ياسرف” عبارة عن مشروع مشترك بين “أرامكو السعودية” وشركة “تشاينا بتروليم آند كيميكال كوربوريشن” (سينوبك)، الذي تم تأسيسه عام 2012، وتبلغ حصة “أرامكو السعودية” فيه 62.5% وحصة “سينوبك” 37.5%.
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