تسببت تغريدة على حساب أمانة منطقة القصيم بموقع “تويتر”، في انتقادات المغردين، وذلك لتحول حساب جهة رسمية إلى حساب دعائي، وذلك عندما غرد الحساب عن افتتاح أمين المنطقة المهندس صالح الأحمد لمحل حلويات مذكور الاسم.
وتساءل المغردون عن سبب التغريد عن اسم المحل في موقع رسمي، بينما هناك مشاريع كبيرة لم يتم التغريد عنها كما تساءلوا: هل هذا إعلان مدفوع، مطالبين الأمانة بتوضيح رسمي وفقا لصحيفة “الوطن”.
وقال المغرد عبدالله الحلوه “ماالذي يعنيه تسويق حساب الأمانة لمحل تجاري؟، هل هو إعلان مدفوع الثمن؟، وكيف يحصل الآخرون على المعاملة نفسها في حسابكم؟.
وأضاف المغرد خالد البليهي متسائلا: “هل من تبرير يا سعادة الأمين؟، وهل للعلاقات دور في ذلك؟، وهل للعلامة التجارية لهذا المحل دور ليتفرغ سعادة الأمين لافتتاحة”.
من جانبه، أكد متخص في الشؤون البلدية، أن الإعلان والتسويق المباشر والصريح للمحلات والمؤسسات التجارية عبر الحساب الرسمي لأي جهة حكومية، مخالف للأنظمة، ويثير علامات استغراب كثيرة حول علاقة الجهة الرسمية بهذه المنشأة.
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