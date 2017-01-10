أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن بدء فعاليات الدورة الثامنة من مبادرة “يوم بلا مركبات” التي تنظمها بلدية دبي، وذلك يوم الخامس من شهر فبراير المقبل.
وأوضح المكتب عبر موقعه الرسمي أن المبادرة ستتضمن التخلي عن استخدام السيارات الخاصة في شوارع إمارة دبي، واستبدالها بوسائل النقل العام والدراجات الهوائية في يوم تنفيذ المبادرة.
وأوضح مدير عام بلدية دبي حسين لوتاه، خلال مؤتمر صحفي نظمته البلدية بمقرها الرئيسي أول أمس (الأحد)، أن المبادرة تسهم في تشجيع استخدام وسائل النقل العام بدلاً من المركبات الشخصية، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضاف لوتاه أن البلدية تسعى من خلال تلك المبادرات لإبراز مكانة دبي عالمياً في مجال المدن الصديقة للبيئة، مبيناً أن المبادرة شهدت مشاركة نحو 1070 جهة حكومية العام الماضي، ويتوقع أن يزيد العدد هذا العام.
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