كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن ترتيبات يجري الإعداد لها لإيداع مبالغ فواتير الكهرباء ودعم الغذاء نقداً في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف لدمج هذا الدعم ضمن المخصصات الشهرية للمستفيدين، وأشارت الوزارة إلى أن برامج الدعم مستمرة بالإضافة إلى ما سيحصل عليه المستفيد من دعم في برامج حساب المواطن.
البداية بفواتير الكهرباء
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ”الوطن” أنه يجري العمل حالياً على إيداع الدعم المالي لسلة الغذاء وفواتير الكهرباء مع معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين وتوحيدها، وستكون البداية بفواتير الكهرباء، إذ ستكون نقدية تم إيداعها في حساب المستفيد مع المعاش الضماني.
وفيما يخص ارتفاع السلع الغذائية، أكد أبا الخيل أنه لن يتأثر المستفيد من الضمان لأنه سيحصل على دعم سلة الغذاء، بالإضافة إلى البدل الحكومي المخصص له من برنامج حساب المواطن.
تقييم الدعم الغذائي
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنت في وقت سابق، عن أنها تعتمد في تقييم الدعم الغذائي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي على ما يقدم لها من الهيئة العامة للإحصاء، وكانت الوزارة رفعت المخصص الشهري من برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء الممنوحة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من 63 ريالا للفرد الواحد إلى 90 ريالا، وذلك في 2014، لتعود وتعلن عن 84 ريالا في مطلع العام الحالي، وجاء ذلك وفق ما أقرته الهيئة العامة للإحصاء من خلال دراستها لطلب الوزارة، بتحديد متوسط الإنفاق للمواطن الذي يقلّ دخله الشهري عن 5 آلاف ريال، وتركزت الدراسة على مكونات “السلة الغذائية الأساسية” التي تشتمل على الحبوب والأرز والمكرونة واللحوم والألبان ومنتجاتها والبيض.