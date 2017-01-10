أكدت مصادر مختلفة على حصول الداعية الدكتور سلمان العودة، على حكم قضائي ضد قناة “العربية”، في دعوى كان قد أقامها ضد القناة عام 2014 متهما إياها التشهير به.
وقال الدكتور باسم العالم محامي ” العودة” في تصريحات صحفية : ” إن موكله سيحصل من قناة العربية على اعتذار رسمي بالإضافة إلى حذف المقابلة التي تم الإساءة للعودة من خلالها، وكانت إحدى حلقات برنامج الثامنة لداود الشريان والتي اتهم فيها العودة بالتغرير بالشباب السعودي للذهاب إلى سوريا من أجل القتال.
وكان العودة وجه تحذيرا للشريان عام 2014 بوجوب التراجع عن اتهامه بالتغرير بالشباب ودفعهم للجهاد في سوريا والإعتذار علنا أو الاستعداد للمثول أمام المحكمة إلا أن الشريان لم يستجب لمطالبة العودة.
وكان محامي العودة أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل عامين رفعه لدعوى قضائية ضد كل من قناة “إم بي سي” والإعلامي السعودي داود الشريان وصحيفة الاقتصادية تتهمهم بالتشهير بموكله سلمان العودة في قضية الدعوة للقتال بسوريا..بحسب مزمز
وأوضح المحامي باسم عالم فيه حينه أنه وموكله حضروا أولى الجلسات بقضية التشهير ضد الاقتصادية والكاتب علي عبدالله الحجلي بالإضافة لتسجيل دعاوى ضد قناة العربية و”إم بي سي” وداود الشريان.
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