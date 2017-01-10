أكدت السفارة الروسية لدى اليونان العثور على القنصل الروسي، أندريه مالانين، ميتا في شقته في أثينا، حسبما أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية الاثنين 9 يناير.
ونقلت “نوفوستي” عن وسائل إعلام يونانية قولها إن الدبلوماسي الروسي لم يحضر صباحا إلى عمله، ولم يرد على الاتصالات الهاتفية، مضيفة أن “زملاءه قدموا مع أفراد الشرطة وكسروا قفل الباب الذي كان مغلقا بالمفتاح من الداخل. وأكدت الوكالة أن تحقيقا يجري حاليا حول أسباب الوفاة.
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