كشف استشاري جراحة المناظير والسمنة د. الحسن النعمي عن ارتفاع معدلات السمنة بين السعوديات خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 18% للفئة ما بين 18 و50 سنة بحسب صحيفة الرياض.
وقال د. النعمي إن السمنة النسائية ترتبط بالسكري بنسبة 80%، وبارتفاع ضغط الدم بنسبة 70%، وباختلال الهرمونات وتأخر الانجاب والاكياس حول المبيضين بـ50 إلى 60 %، وترتبط بـ40 إلى 50% بمشاكل المفاصل كآلام العمود الفقري ومفاصل الركب والإصابة بمرض الديسك، والاورام الخبيثة بنسبة 20% خاصة أورام الثدي.
وأضاف أن الوقاية خير من العلاج بتجنب الأكل الزائد وممارسة الحركة والنشاطات الرياضية بشكل منتظم على الأقل 3 مرات أسبوعياً سواء عن طريق المشي أو السباحة والأنواع الأخرى التي فيها بذل للمجهود وتعرق وهي ما تساهم في حرق الدهون، ويتطلب ذلك تغيير ثقافة المجتمع لأنه لا يمكن استخدام الحلول الجراحية لـ3 مليون مريض بالسمنة في السعودية.
وحول ادوية إنقاص الوزن ومدى فائدتها، أوضح د. النعمي أنه حتى الآن لا يوجد أي أدوية مجدية ولا ينصح بها فأغلبها لها تأثيرات جانبية، مشيراً إلى أن الأعشاب وبعض المشروبات التي تدعي أنها للتخسيس لا تنقص الوزن بل هي عوامل مساعدة للتخلص من عسر الهضم فقط وليس لحرق الدهون.
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