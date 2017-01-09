أعلنت إدارة نادي النصر أنها قررت تمديد عقد المدير الفني زوران ماميتش والجهاز الفني للفريق حتى الموسم المقبل، وأنها بصدد استكمال الإجراءات النظامية والقانونية لتمديد العقد مع الجهاز الفني.

وأوضحت إدارة النصر في بيان نُشر اليوم عبر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”، أن القرار جاء بعد تقييم ما يقدمه الجهاز الفني للفريق، ويهدف لتحقيق الاستقرار الفني للفريق، ومنح الجهاز الوقت الكافي للتخطيط لمستقبل الفريق وتقديم عمل تراكمي متطور.

وأشار البيان إلى أن إدارة النادي تقوم حالياً بالتنسيق مع ماميتش لاستكمال إجراءات تمديد العقد.