قررت المحكمة الجزائية في جدة، معاقبة رجل أعمال بحبسه تنفيذيًّا إذا لم يسدد 39 مليونًا و448 ألفًا و500 ريال لسمسار عقاري نظير عمولة بيع أراضٍ بقيمة 1.6 مليار ريال.
وامتنع رجل الأعمال “المتهم” عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة العامة يقضي بإلزامه بدفع المبلغ؛ حيث لجأ المدعي إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بحقه من المدعى عليه، ولعدم وفاء المنفذ ضده بمضمون السند التنفيذي وعدم وجود أموال ظاهرة للمدين كافية للوفاء بالحق الذي عليه..بحسب مزمز
وأصدر قاضي الجزائية حكمًا بحبسه حبسًا تنفيذيًّا ما لم يسـدد أو يثبت عسـره بعـد مضي فترة 3 أشهر من حبسه، على أن يمدد الحبس في حالة عدم الدفع، وقد تعمد المتهم الاختفاء سابقًا للامتناع عن تنفيذ الحكم فتم إدراج اسمه على قائمة المطلوبين للمنع من السفر.
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