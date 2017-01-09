نقل الكاتب والإعلامي عبدالعزيز قاسم عن رجل الأعمال صبحي بترجي تراجعه عن تصريحه الشهير “كفاية دلع”، حيث قال الأخير إنه لن يكررها، ويحتسب عند الله 20 مليون تغريدة كُتبت حول التصريح ونالت منه.

وقال قاسم في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الإثنين: “سألت م. صبحي سؤالاً عن كلمته “كفاية دلع” وهل سيكررها لو عاد به الزمن؟ قال إنه لن يكررها ويحتسب عند الله الـ20 مليون تغريدة التي نالت منه وأهله”.

وكان المهندس صبحي بترجي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، قد انتقد اعتراض البعض على ميزانية عام 2016 وما صاحبها من إجراءات لترشيد الإنفاق والدعم الحكومي.

وقال في التصريح الذي مرّ عليه أكثر من عام: “بندلع لنا 50 سنة.. يكفي الحكومة 40 أو 50 سنة وهي بدلعنا، يكفي دلع يا جماعة الخير، ارحمونا”، وهو التصريح الذي أثار انتقادات ورودو فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي..بحسب مزمز