أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التسجيل في برنامج حساب المواطن “غير إلزامي”، موضحةً أن الذين لا يريدون الحصول على صرف مبالغ هذا الدعم لن يتم إجبارهم على ذلك.
وقالت مصادر بالوزارة إن البرنامج لا يمنع الحاصلين على سجل تجاري من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، وإن المعيار الأساسي للحصول على الدعم هو الدخل الشهري لرب الأسرة، مؤكدة أن الدعم سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يقدر عددهم بـ830 ألف أسرة، بإجمالي 2.5 مليون فرد.
وأشارت المصادر إلى أن الفئة الأولى ستُمنَح دعمًا يعتبر الأكبر والأعلى من بقية الفئات الأخرى. أما الفئة الثانية فستعطى دعمًا حسب حاجتها، فيما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتستبعد الخامسة والأخيرة التي تمثل الفئة الغنية من الدعم..بحسب مزمز
ولم تقر رسميًّا معادلة حساب الأسرة، بحسب المصادر التي أكدت إعلان هذه السياسات قريبًا، مشيرةً إلى أن الدولة توجهها واضح يهدف بـ(حساب المواطن) إلى دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ونبهت إلى أن تحديد شرائح الفئات ومبالغ الدعم التي أعلن عنها تقديري وليس نهائيًّا؛ إذ لم يصدر قرار يحدد مبالغ الدعم الشهري لتلك الفئات، بل وُضعت وفق التصور الأولي الافتراضي بناءً على دراسة الهيئة العامة للإحصاء، مشيرةً إلى مراجعة دورية لكل سياسة البرنامج لضمان الحفاظ على الأسر المتوسطة ومنخفضة الدخل.
وذكرت المصادر أنه سيتم رفع الدعم عن أسعار الطاقة والمياه بعد صرف مبالغ الدعم؛ حيث سيفتح باب التسجيل مع بداية فبراير. أما تحديد المبالغ وصرفها فسيكون وفق رفع دعم أسعار الطاقة والمياه على مراحل؛ فعند رفع أسعار دعم الطاقة خلال العام الجاري سيعلن عن موعد الصرف في حساب المواطن، وحُدد رفع أسعار المياه في 2019 وسيعلن عن موعد صرف الدعم حينها.
وحذرت وزارة العمل كل من يسجل بيانات مغلوطة عن دخله، مؤكدةً أنه يعرض نفسه لعقوبة فورية تمنعه من الاستفادة من دعم البرنامج إذا تم ضبطه، من خلال الربط الإلكتروني بكل الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة إن البرنامج يقدم للأسر السعودية والأفراد المستقلين؛ حيث يخصص للأفراد دعمًا مستقلًّا، بالإضافة إلى أن هناك عددًا من الفئات ستحصل على الدعم، كالسعوديات المتزوجات بأجانب، وحاملي بطاقات التنقل من القبائل النازحة، لافتًا إلى شروط للحصول على الدعم وهي الإقامة في البلد؛ فإن تجاوزت فترة إقامته خارج البلد أكثر من 90 يومًا.
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