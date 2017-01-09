كشف عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد زيلعي عن موقف إنساني نبيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أصلح بين كاتبين مصريين متخاصمين هما “موسى صبري وأحمد بهاء الدين”.
ووفقاً لـ”عكاظ”، قال زيلعي، إن “صبري وبهاء الدين كانا بين ضيوف مهرجان الجنادرية في إحدى دوراته، فاستغل الملك سلمان هذه المناسبة وأجلسهما بجانبه قريبين لبعضهما، وقال لهما ممازحاً: “السكاكين بين أيديكما” يقصد سكاكين المائدة، لتنتهي الخصومة بينهما”.
وأوضح عضو الشورى أن الملك سلمان كان على الدوام قريباً من الإعلاميين والصحيين، ويحرص على مطالعة الصحف المحلية والعالمية بشكل يومي.
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