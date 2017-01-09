وجّه لاعب نادي النصر السابق “فهد الهريفي” انتقادات لاذعة إلى الجابر وإلى إدارة الشباب التي سمحت للمدرّب بالغياب أيام كثيرة عن التدريبات، وقال في تصريحاتٍ فضائية عبر قناة (24 الرياضية): “أنا كناقد أسأل: هل نادي الشباب تعاقد مع مدرّب أم متدرّب؟ ماذا ستفيد دورة زمنها 5 أيام؟ هذه الشهادات لا تفيد في العمل إذا لم يكن المدرّب لديه خبرة من صغره في الملاعب، وكان عليه الاعتذار عن تلك الدورة، لأن الشباب يمر في الفترة الماضية بمشكلةٍ فنية”..بحسب مزمز
وأكد الهريفي قائلا : “لدي معلومة عن أن الجابر في أمريكا وليس في قطر لحضور الدورة التدريبية، وأعتقد أن الشباب سيبقى بدون مدرّب حتى يوم الخميس المقبل”.ويرى الهريفي أن إدارة الشباب أصدرت توضيحًا لسبب غياب الجابر حتى تقوم بالتغطية على أزمة عدم دفع الرواتب، والمشكلة المالية التي يعاني منها النادي.