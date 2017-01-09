قالت صحيفة محلية أن وزارة الإسكان قطعت الطريق أمام التحايل بنقل ملكية الأراضي وبيعها في الشهر الأخير من استحقاق الرسوم الصادرة بحقها، إذ يستحق دفع رسوم الأراضي البيضاء منذ صدور الفاتورة وحتى 12 شهرا ما لم تخرج الأرض من قائمة الأراضي المستحقة لدفع الرسوم بتطويرها.
ووفقا لصحيفة “مكة” قال المشرف على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم إن بيع الأرض ونقل ملكيتها في الشهر الحادي عشر من صدور الفاتورة أو قبل أيام من استحقاقها للدفع لا يعفي صاحبها الأصلي من دفع الرسوم، وهو المطالب بالسداد وليس المالك الجديد للأرض.
وأوضح المديهيم أن الفاتورة الجديدة للأرض تستحق من المالك الجديد، ويظل المالك الأول مطالبا بسداد الفاتورة الأولى لا قاعدة بيانات للأراضي واستبعد المديهيم أن يتم توفير قاعدة بيانات مفتوحة ومتاحة لمختلف الأراضي بما يمكن أي مشتر من الاطلاع على الأرض التي ينوي شراءها بحيث يعرف ما عليها من رسوم.
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